Naiara Azevedo é a terceira eliminada do BBB 22 com 57,77% dos votos

A cantora paranaense Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do BBB 22 com 57,77% dos votos na noite desta terça-feira (8). A sister estava no paredão junto com os atores Douglas Silva, que recebeu 38,96% dos votos, e Arthur Aguiar, com apenas 3,27%. O paredão composto com três integrantes do camarote teve 147.349.091 votos.

Naiara foi a primeira emparedada da semana por uma consequência da prova do líder. Arthur foi indicado pela líder Jade Picon e Douglas foi o mais votado pela casa no confessionário. Lucas e Maria foram os mais votados na primeira etapa da votação aberta no domingo (6). No entanto, Jade colocou Lucas no paredão, que depois se salvou na Prova Bate-Volta.

Tadeu Schmidt iniciou o discurso desta terça após uma edição muito elogiada nas redes sociais. "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 17. E vai ser rápido. Hoje vou ser direto como nunca. Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar. O cara que aos olhos da casa se apresentou como novo jogador, que fez de tudo para escapar do Paredão, não correu risco nenhum. A disputa foi entre Douglas e Naiara", disparou.





O apresentador continuou dizendo que o nome de quem sairia mudou várias vezes nesses dois dias. "Dá para fazer um monte de análises. Mas algumas são evidentes. Para vencer o BBB, primeiro tem que fazer o óbvio. Tem que querer muito. Parar de ter medo do que está rolando aqui fora, pois vocês não têm ideia mesmo. Não dá para ficar de bobeira no BBB, fingir que está de boa com tudo. Não dá para dizer que está feliz com o Paredão", cutucou.





"E tem uma coisa que vai muito além do BBB e vale para a vida toda. Não dá para desperdiçar voto. Pode ser grande artista, pessoa maravilhosa, alguém com quem a gente adoraria conviver. Para vencer o BBB, tem que estar comprometido. Quem fica ganhou uma chance para acordar. Eu vou concluir com uma adaptação de uma frase muito famosa. Dadinho coisa nenhuma, quem sai hoje é a Naiara", anunciou.

