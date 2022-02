Naiara diz que todos na casa buscam problemas e fala que deu uma pirada

Eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo), Naiara Azevedo tomou café com a Ana Maria Braga nesta quarta-feira (9) e deu algumas alfinetadas em seus colegas de elenco. Perguntada sobre se os participantes entenderiam os recados dados por Tadeu Schmidt no discurso do Paredão, a cantora afirmou que a maioria dos brothers se acha dono da verdade.

"Eles na casa estão tão presos na verdade deles e no mundo criado por eles, donos da verdade, que todos os recados não vão entender. Ouvi algumas coisas, assisti poucas coisas", disse.

Na sequência, a artista, cujo maior receio com sua participação era decepcionar seus pais, afirmou que parte dos brothers e sisters tem coração puro, mas não são todos.





"Do pouco que vi, senti mais pena de entender o quanto o ser humano problematiza tudo ao redor. É tão mais simples entender e não julgar. Mas lá todos ficam buscando problemas", opinou.





Em outro momento, quando Ana Maria pediu que ela dissesse se tal competidor jogava limpo ou sujo, Naiara, ao ver a foto de Jade, disse que poderia "tacar gasolina e acender isqueiro", antes de voltar atrás e dizer que era brincadeira.

Para Naiara, o BBB foi uma possibilidade real de ela se conhecer. Porém, ela não sabia que poderia ser tão difícil essa experiência. "É a chance de ter encontro com você mesma e com todo tipo de personalidade. Se estivermos abertos é gostoso entender que conseguimos nos conectar com pessoas que poderiam ser improváveis."





Logo no primeiro Paredão, que resultou na eliminação de Luciano, Naiara havia pedido para sair. "Achei que eu estava preparara e era bem resolvida comigo mesma. Sempre fiz terapia e isso me ajudou. Dei uma pirada e fiquei confusa. Quando peguei o Monstro comecei a pensar aqui fora, a saudade da família", lembrou.





Mas depois tudo se ajeitou e a "paranoia" que ela diz ter sentido foi baixando até o ponto de querer continuar e ir longe no jogo. Em sua despedida da casa, ela disse que sentia que aquele era o melhor momento para sua despedida.