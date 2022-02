Participantes do BBB 22 recebem resultados negativos para presença de Covid

A Globo divulgou na noite desta quinta-feira (3) que todos os participantes do BBB 22 receberam diagnóstico negativo após se submeterem a testes para detectar a Covid durante a tarde. A emissora vinha sofrendo pressão nas redes sociais para que isso ocorresse por causa da tosse persistente de alguns dos confinados, em especial Vinicius.

No entanto, a Globo afirmou que o procedimento não foi novidade e diz que isso ocorre "sempre que necessário". "Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19", diz comunicado.

A emissora também diz que continua seguindo nossos protocolos de segurança. "Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso", prossegue o texto. "A saúde de todos é sempre prioridade."





"Importante também relembrar que todos os participantes do BBB 22 tomaram as respectivas doses da vacina, item obrigatório para a participação no reality", lembra o canal. "E que durante o pré-confinamento fizeram sucessivos testes e só entraram na casa após o resultado negativo à presença do coronavírus."





Também é destacado na nota que os participantes são acompanhados constantemente pela equipe médica do programa. O protocolo da empresa institui que todos os profissionais da equipe com acesso à casa e aos locais de trabalho do programa são testados constantemente e utilizam sempre equipamentos de segurança.

Também é feita uma higienização "rigorosa" em todos os produtos que entram na casa. Isso inclui alimentos, itens de uso pessoal e materiais usados em festas e provas. A emissora diz ainda que é realizada uma assepsia extra ao final de cada montagem.





"Desde o início da temporada agimos com transparência, informando toda questão relacionada ao Coronavírus e assim continuaremos", conclui o comunicado.