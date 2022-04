Pedro Scooby é o novo líder da semana no BBB 22; Gustavo, Eliezer e Paulo André estão no Paredão

Após a saída da professora Jessilane do BBB 22 com 63,63% dos votos, mais uma Prova do Líder foi feita na casa mais vigiada do Brasil na noite deste domingo (17) antes que os brothers pudessem comemorar que não foram os escolhidos para deixarem o programa.

A Prova do Líder foi da Azul Seguros, que levou um jogo de tabuleiro aos brothers. A sorte dos participantes foi testada e algumas casas tinham chuva, lama e vento, por exemplo, fatores que divertiram os meninos durante o jogo. Pedro Scooby levou a melhor e se tornou o novo líder da semana.

Scooby votou em Eliezer e destacou que os demais brothers são mais próximos dele há mais tempo no jogo e esse seria o motivo da votação. Os demais participantes votaram em Gustavo no confessionário. Todos afirmaram que era por conta dele ter ido há mais tempo para o paredão. Segundo eles, essa seria a vez de Scooby, mas como ele se tornou líder, acabaram optando por Gustavo. Já Gustavo votou em Paulo André.





O apresentador Tadeu Schmidt afirmou aos brothers após a votação no confessionário que o mais votado foi Gustavo e que ele teria direito a um contragolpe. Gustavo puxou Paulo André para o Paredão e deu a mesma justificativa que todos os brothers apresentaram quando votaram na noite desta domingo: o tempo que cada um foi ao paredão no programa.





Sendo assim, o paredão foi formado por Eliezer, Gustavo e Paulo André. Para quem vai seu voto? O próximo eliminado deixará a casa do BBB 22 na próxima terça-feira (19).

