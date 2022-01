Scooby é orientado a ter mais atenção no BBB 22

Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Arthur Aguiar e Douglas Silva passaram praticamente a madrugada desta segunda-feira (31) falando sobre o paredão formado entre Rodrigo, Jessilane e Natália. Os brothers conversaram sobre estratégias, inimizades e até questões de jogo do BBB 22 (Globo).

Conhecido pelo discurso de não ligar para competição, Scooby recebeu alguns conselhos dos amigos que o alertaram para o que pode estar acontecendo com a sua imagem dentro e fora do programa. "Chegar no jogo e não ter uma, duas, três, quatro opções de voto soa como irresponsabilidade", alertou o neto do Silvio Santos, 91.

Abravanel ainda disse para o surfista que ele não precisa perder a sua essência de não se importar com a eliminação, mas que precisa ficar mais atento nas dinâmicas da casa.



Pedro Scooby acabou se envolvendo em sua primeira discussão dentro do reality show. O momento também aconteceu nesta madrugada. Após a formação do paredão, o atleta foi desejar "boa sorte" para Natália - quem indicou para berlinda e apesar da prova bate e volta, não teve escapatória.



A sister ficou incomodada com a atitude de Scooby. "Para de bancar o bom moço", falou a participante ao colega. "Só estou dizendo que se você quisesse sorte para mim não teria me puxado sendo que eu acabei de voltar do paredão", completou.

Scooby tentou se defender argumentando que Natália o indicou para o paredão na semana anterior e também disse que precisou ser racional. "Eu tinha que escolher alguém de última hora, para mim, foi racional".



Quando Natália pressionou o brother ao afirmar que o programa era sua vida, Scooby ficou na defensiva e rebateu dizendo que para ele estar lá também é importante. "Tudo bem. Deixei três filhos em casa com a minha mulher. Todo mundo tem um motivo para estar aqui".