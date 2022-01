Prefeitura de Ipatinga (MG) rebate Natália do BBB 22, que chamou cidade de roça

A prefeitura de Ipatinga (MG) usou as redes sociais para responder ao comentário que Natália Deodato, participante do Big Brother Brasil 22, fez sobre o município. Ela comparou a cidade mineira a uma roça em conversa com colegas de confinamento. Esta é a segunda declaração polêmica dela no reality em menos de 24 horas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Ipatinga no BBB? Isso mesmo, fomos citados na telinha. Então, para quem não conhece, vamos dar uma prévia rápida dessa cidade linda, arborizada e super acolhedora", disse o perfil oficial da prefeitura no Instagram.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na mensagem, o administrador do perfil diz que, embora a cidade tenha uma área rural fantástica, abriga pontos turísticos para passear e curtir bons momentos. "Não somos uma roça Natália Deodato! Mas temos vários ambientes que nos permitem atender a todos os gostos: quem gosta de roça também pode vir para cá."





O perfil destacou que a cidade abriga uma grande siderúrgica, é o 8º maior PIB de Minas Gerais, está entre os maiores potenciais de consumo do estado, possui shopping, cinema e teatro.





A prefeitura falou ainda dos investimentos nos esportes e destacou que o atleta Paulo André, que está no BBB, já competiu na cidade. O administrador do perfil terminou a mensagem convidando Natália para visitar a cidade. "Bora lá! Quando sair do BBB, venha conhecer Ipatinga de verdade."

Continua depois da publicidade





Internautas comentaram que, se depender deles, na próxima semana Natália poderá visitar a cidade se referindo ao paredão do reality. "Respeita minha metrópole", escreveu uma mulher.





"De onde essa guria veio... só sei que aqui ela nunca veio... totalmente equivocada...Somos cidade modelo em diversos pontos e uma das principais em área verde e infraestrutura!", comentou um usuário do Instagram.





Natália também foi criticada nas redes sociais por ter romantizado a escravidão no Brasil. Ela disse a outros brothers que os negros foram escravizados porque eram mais "eficientes e fortes".

"Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio como escravo. Por que? Porque a gente era forte.





Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Se colocasse uma outra pessoa para fazer aquilo [trabalho escravo], não conseguiria", afirmou Natália.





Muitos internautas pediram para chamar a Lumena Aleluia (BBB 21) para ressignificar o que é racismo para Natália e criaram até memes com a foto da ex-BBB. "A essa altura, a Lumena já estaria ressignificando essa Natália ai lindamente", escreveu uma usuária do Twitter. "Que falta faz a Lumena para colocar a Natália no lugar dela", comenta outro usuário.





Até Lumena publicou no Instagram um vídeo engraçado batendo em uma porta para tentar falar com Natália e dizendo que não vai colocar o dedo na cara dela. "Eu tentando conversar com a Natália para ressignificar a informação que ela trouxe pois é falsa", escreveu Lumena. A ex-BBB ainda perguntou: "Será que o Boninho me autoriza voltar para ter uma conversa com a Natália?"





Outros internautas que compararam Natália com Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, ue diz que racismo é um termo inventado pela esquerda para promover a vitimização. "Natália vai sair do BBB direto para a Fundação Palmares para ser assessora direta do presidente da fundação", comentou um internauta.