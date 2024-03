Raul Gil afirma que pretende se aposentar da TV em dezembro

Possivelmente, esse ano será o último da carreira de Raul Gil, 86, na TV. O apresentador, com mais de 60 anos de serviços prestados, manifesta o desejo de parar até dezembro. A fala dele explicando essa vontade vai ao ar no próximo domingo (31) durante uma homenagem que receberá no Domingão com Huck, da Globo.



"Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse ele durante gravação da atração.

Procurado, o SBT afirma que não vai se opor à vontade dele, mas diz que não foi procurado por Gil para conversar sobre um possível encerramento de vínculo. "De todo modo, a emissora respeitará o seu desejo", diz a assessoria em resposta enviada à Folha de S.Paulo.



O apresentador Raul Gil foi aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro na última segunda-feira (25) para gravar o programa Domingão com Huck, com exibição no domingo de Páscoa.



Familiares dele estarão juntos para comemorar o feriado religioso. O programa começará às 17h30. No palco, Huck e sua equipe recriarão o cenário do quadro Cartas e Cartazes, que foi ao ar na década de 1980 no Programa Raul Gil, em sua primeira passagem pelo SBT.



Atrás de cada carta endereçada ao apresentador veterano, haverá um convidado com uma surpresa. A ideia é fazer uma atração emocionante e nostálgica.