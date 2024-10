Regina Volpato pede demissão do SBT para ter mais tempo com a filha

The Golden Livers e Os Céticos promovem show underground nesta sexta-feira em Londrina

Nesta sexta-feira (04), as bandas The Golden Livers e Os Céticos apresentam a partir das 22 horas um show com muito skate rock, surf music, indie e folk no Kofi localizado Rua Paranaguá, 1200, Centro. Este será o primeiro encontro das duas atrações.