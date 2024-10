The Golden Livers e Os Céticos promovem show underground nesta sexta-feira em Londrina

Nesta sexta-feira (4), as bandas The Golden Livers e Os Céticos apresentam, a partir das 22h, um show com skate rock, surf music, indie e folk. Este será o primeiro encontro das duas atrações nos palcos londrinenses e vai acontecer no Kofi, localizado Rua Paranaguá, 1200, Centro.





Formada no segundo semestre de 2022, a banda The Golden Livers é composta por Billy Monster (bateria), Fábio Bruschi (contrabaixo), Fábio Martin Bro (guitarra solo) e Wander Suzuki (guitarra base), todos músicos experientes e conhecidos da cena independente londrinense, como Mudcracks, B-Benders, Maniáticos do Reverb, entre outras.

O quarteto instrumental já é conhecido por seu show enérgico em casas de shows, festivais e festas de Londrina. O principal estilo musical da banda é surf, skate rock e pós-punk.





Após 15 anos, Os Cético estão de volta às atividades com nova formação - Tiago Ponti (vocal e guitarra), Diogo Blanco (bateria) e Tex Quintiliano (baixo). O novo repertório, que fará parte do EP “Acordei no Futuro”, tem seis faixas inéditas e previsão de lançamento para 2025.

O trio apresenta a sua fusão de folk, punk e indie rock embalada por reflexões e influências filosóficas, oferecendo um olhar intrigante sobre a existência e o mundo ao nosso redor.





A entrada custa R$ 10 e pode ser adquirida somente no local do evento.

