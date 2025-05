Relembre a trajetória de Rodrigo Bocardi na Globo

Demitido da Globo por supostamente descumprir normas éticas, Rodrigo Bocardi encerra nesta quinta-feira (30) uma trajetória de mais de duas décadas na emissora.





A demissão foi informada pela própria Globo que, no entanto, não deu mais informações sobre qual teria sido a infração do jornalista. Bocardi foi procurado pela reportagem para comentar o ocorrido, mas até o momento não respondeu.





Bocardi, 49, começou na Globo no início dos anos 2000, inicialmente como editor de economia do Jornal da Globo. Em 2009, virou correspondente em Nova York. Retornou ao Brasil em 2013 para comandar o Bom Dia SP, onde foi âncora até a manhã desta quinta-feira (30).





Eventualmente, Bocardi substituiu colegas em folgas e férias no Jornal da Globo e no Jornal Nacional.





Ele também apresentava desde 2020 o programa de rádio Ponto Final, na CBN, que pertence ao mesmo grupo. O contrato com a rádio também foi encerrado.





Durante o tempo em que esteve à frente do jornalístico, Bocardi se tornou o queridinho das manhãs da emissora e tinha grande apelo com o público. O âncora adotou um estilo descontraído e à vontade no estúdio, frequentemente fazendo brincadeiras e emitindo opiniões.





Em junho de 2024, por exemplo, ele defendeu ao vivo o repórter Hermínio Bernardo durante uma matéria sobre atrasos na circulação dos trens. Na ocasião, um transeunte xingou a Globo na câmera.





Bocardi é casado com a artista plástica Cláudia Bocardi e tem três filhos: Anne, Gabriel e Gustavo.





VELHO DA HAVAN E CAPIVARA MACHO





Em um de seus momentos inusitados no jornalístico, Bocardi foi comparado a Luciano Hang, conhecido como Velho da Havan, ao aparecer no estúdio com um terno verde.





"Um esclarecimento a todos vocês. Tem muita gente falando que eu estou parecendo com um velho aí. Mas se tem alguém parecido é o velho que tentou se parecer comigo", disse, mostrando uma foto de 2017 de quando comandou o BDSP com o mesmo figurino.





Em outra interação divertida nas manhãs da emissora, Bocardi foi escolhido para batizar uma das capivaras que vivem às margens do Rio Pinheiros. A repórter Ananda Apple, que fazia uma matéria sobre o trabalho de uma ONG que atua no local, sugeriu dar a um dos animais o nome de Rodrigo: "Rodrigão é bonitão, é metidão, não pode facilitar para ele", brincou.





O âncora se divertiu com a homenagem. "Todos seremos capivaras, então", concordou ele. Em seguida, a ativista da ONG explicou que os machos têm a cabeça maior que as fêmeas, dando a deixa para Bocardi rir mais um pouco: "Eu sou uma capivara macho mesmo."





ACUSAÇÃO DE RACISMO





Em 2020, Bocardi foi acusado de racismo por perguntar ao vivo se um entrevistado iria "pegar bolinha de tênis" no Clube Pinheiros. O entrevistado era atleta e ficou ofendido com a pergunta.





Na ocasião, o jornalista foi atacado nas redes sociais e se defendeu dizendo que tem "origem humilde" e que "alguém como eu não pode ter preconceito". Ele pediu desculpas ao atleta.