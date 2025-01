Renata e Eva vencem prova de resistência e ganham imunidade no BBB 25

O BBB 25 começou e as duplas participaram da primeira prova de resistência, que durou quase 6h. Renata e Eva, bailarinas, foram as vencedoras e se tornaram imunes ao primeiro paredão da edição.





Os participantes precisavam se manter parados segurando um suporte enquanto o cronômetro estivesse ligado. Quando o tempo acabasse, eles deveriam soltar e transportar um produto. A cada rodada, a dupla que completasse a tarefa por último sofreria uma consequência. As consequências foram escolhidas pelo público.





As irmãs Camilla e Thamires foram as primeiras eliminadas da prova. Duas horas depois, já às 2h da manhã, cinco duplas foram eliminadas juntas: Diego e Daniele, João Pedro e João Gabriel, Maike e Gabriel, Giovanna e Gracyanne e Arleane e Marcelo se assustaram com um barulho soltado pela produção.





Uma hora depois, Diogo Almeida e sua mãe, Vilma Nascimento, deixaram a prova. A estudante de nutrição, de 68 anos, disse não estar se sentindo bem e desistiu da prova.





Duas horas mais tarde, às 5h16, Edilberto e Raissa, pai e filha, foram eliminados. Vitoria Strada e Mateus saíram às 5h50. Logo depois, Vinícius e Aline também perderam e Eva e Renata foram as vencedoras da prova.