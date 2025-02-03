Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
'Muitas possibilidades'

Rodrigo Bocardi já avalia propostas para retorno à TV

Folhapress
03 fev 2025 às 15:10

Compartilhar notícia

Reprodução/Instagram
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Demitido da TV Globo por infringir normas éticas e investigado após denúncia de assédio moral no compliance, o jornalista Rodrigo Bocardi apareceu feliz nas redes sociais ao contar que estava indo a uma espécie de entrevista de emprego.


Segundo ele, uma pessoa que ele não disse o nome nem de onde era o convidou para um café. Ele celebrou as "muitas possibilidades" de retorno às telas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


"Quantas ideias, quantas possibilidades para a gente manter viva essa nossa conexão que é forte. Quantas histórias pela frente. Me convidaram para um café. Um sentimento de que Rodrigo Bocardi volta já", disse.


Segundo comunicado da emissora enviado à imprensa, Bocardi teria descumprido normas éticas do jornalismo da emissora.

Publicidade


O canal não deu mais detalhes sobre qual seria a suposta infração ética do jornalista. "A empresa não comenta decisões de compliance", diz a nota. Sabina Simonato assumiu o Bom Dia São Paulo interinamente.


Leia também:

Imagem
48 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta segunda-feira em Londrina
Nesta segunda-feira (3), cerca de 48 mil alunos retornarão às aulas nas escolas municipais e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos, conveniados com o município de Londrina.
TV Globo Rodrigo Bocardi Redes sociais Televisão
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas