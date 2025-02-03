Rodrigo Bocardi já avalia propostas para retorno à TV

Demitido da TV Globo por infringir normas éticas e investigado após denúncia de assédio moral no compliance, o jornalista Rodrigo Bocardi apareceu feliz nas redes sociais ao contar que estava indo a uma espécie de entrevista de emprego.



Segundo ele, uma pessoa que ele não disse o nome nem de onde era o convidou para um café. Ele celebrou as "muitas possibilidades" de retorno às telas.

"Quantas ideias, quantas possibilidades para a gente manter viva essa nossa conexão que é forte. Quantas histórias pela frente. Me convidaram para um café. Um sentimento de que Rodrigo Bocardi volta já", disse.



Segundo comunicado da emissora enviado à imprensa, Bocardi teria descumprido normas éticas do jornalismo da emissora.

O canal não deu mais detalhes sobre qual seria a suposta infração ética do jornalista. "A empresa não comenta decisões de compliance", diz a nota. Sabina Simonato assumiu o Bom Dia São Paulo interinamente.





