Domingão com Huck

Rodrigo Faro e Luciana Gimenez vão se enfrentar na Batalha do Lip Sync, na Globo

Leonardo Volpato - Folhapress
05 fev 2025 às 17:23

Divulgação
No próximo domingo (9), o Domingão com Huck vai promover a estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync. E logo na estreia, a emissora colocará no palco para duelar os apresentadores Luciana Gimenez e Rodrigo Faro.

"A estreia da nova temporada da #BatalhadoLipSync vai ser histórica com Luciana Gimenez e Rodrigo Faro. É no próximo #Domingão! Não perca", diz uma postagem no Instagram, compartilhada pelos envolvidos.
Na postagem, Faro brincou. "Me sinto pronto", escreveu. Essa não é a primeira vez que o Domingão coloca no palco da Globo nomes de outras emissoras.

Patrícia Abravanel já participou da atração que homenageou Silvio Santos assim como João Silva, filho de Faustão, que trabalha na Band, e João Augusto, filho de Gugu, que fez história no SBT e na Record.

Sonia Abrão e Ticiane Pinheiro, contratadas de RedeTV! e Record, respectivamente, também já participaram da atração. Enquanto a primeira foi ao Melhores do Ano, no fim de 2024, Ticiane julgou ao lado de César Tralli uma etapa do Dança dos Famosos também no ano passado.

Rodrigo Faro Luciana Gimenez TV Globo Domingão
