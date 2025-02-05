'Sempre houve cumplicidade e, acima de tudo, amor', reage Belo aos elogios de Gracyanne

Belo usou as redes sociais para falar sobre o término de sua relação com Gracyanne Barbosa. O cantor afirmou que a separação foi marcada pelo respeito mútuo e negou que o motivo do fim do casamento teria sido uma traição da participante do BBB 25.





Ele começou elogiando Gracyanne: "Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother Brasil. Sei que muitas pessoas têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor."





Belo reconheceu que a separação foi sofrida e complicada. "Nossa história nunca foi simples e, como qualquer casal, tivemos altos e baixos. Mas, há tempos, já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto. Não houve traição, não houve desrespeito -apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos", revelou o cantor.





Mesmo separados, Belo afirmou que sua admiração por Gracyanne continua. "O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso", concluiu.





Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos juntos. Nesta segunda-feira (3), em conversa na área externa da casa depois do "Sincerão", a musa fitness voltou a criticar Diogo Almeida pelo voto em Aline para ir ao Paredão (a dupla se salvou de berlinda) e elogiou a forma como era tratada por Belo: "Minha régua de um homem tratar uma mulher é aqui (em cima). Belo sempre me tratou como uma rainha, o que eu acho que é o que ela (Aline) merece".



