Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Declaração nas redes

'Sempre houve cumplicidade e, acima de tudo, amor', reage Belo aos elogios de Gracyanne

Ana Cora Lima - Folhapress
05 fev 2025 às 14:50

Compartilhar notícia

Reprodução/Instagram
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Belo usou as redes sociais para falar sobre o término de sua relação com Gracyanne Barbosa. O cantor afirmou que a separação foi marcada pelo respeito mútuo e negou que o motivo do fim do casamento teria sido uma traição da participante do BBB 25.

Ele começou elogiando Gracyanne: "Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother Brasil. Sei que muitas pessoas têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor."

Belo reconheceu que a separação foi sofrida e complicada. "Nossa história nunca foi simples e, como qualquer casal, tivemos altos e baixos. Mas, há tempos, já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto. Não houve traição, não houve desrespeito -apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos", revelou o cantor.

Mesmo separados, Belo afirmou que sua admiração por Gracyanne continua. "O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso", concluiu.

Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos juntos. Nesta segunda-feira (3), em conversa na área externa da casa depois do "Sincerão", a musa fitness voltou a criticar Diogo Almeida pelo voto em Aline para ir ao Paredão (a dupla se salvou de berlinda) e elogiou a forma como era tratada por Belo: "Minha régua de um homem tratar uma mulher é aqui (em cima). Belo sempre me tratou como uma rainha, o que eu acho que é o que ela (Aline) merece".

Leia também:

Imagem
Gracyanne Barbosa chega ao quarto secreto do BBB 25
Gracyanne Barbosa chega ao quarto secreto
belo Gracyanne Barbosa separação Declaração Redes sociais
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas