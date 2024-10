SBT comunica que não foi notificado de quebra contratual de Cléber Machado

Em comunicado oficial divulgado neste domingo (6), o SBT informou que o narrador Cléber Machado tem contrato com a emissora até 2026 e não foi notificado oficialmente a respeito de uma possível quebra contratual.





A informação de que Machado teria pedido para sair e iria assinar contrato com a Record foi publicada pela Folhapress .

Ainda de acordo com a nota do SBT, "o narrador e apresentador informou ao SBT que está em conversa com outra emissora, mas que, neste momento, não existe nenhum acordo de transferência".

Foi divulgada, inclusive, uma fala de Machado.“Recebi uma proposta e comuniquei imediatamente ao SBT. Não há ainda nada firmado. E todas as partes envolvidas estão sabendo de todo o processo, de toda a negociação”, ratifica Cleber Machado.