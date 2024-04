SBT deixa 'sonho' de lado e desiste do retorno de Curtindo Uma Viagem, fenômeno entre jovens

O SBT não vai retomar a produção do programa Curtindo uma Viagem, um clássico apresentado por Celso Portiolli na emissora de Silvio Santos no início dos anos 2000, e que o ajudou a se consagrar como animador de auditório.



A volta da atração chegou a ser cogitada por Daniela Beyruri, vice-presidente do SBT, no início de março, durante uma participação no Domingo Legal para homenagear Portiolli pelos 30 anos da emissora.

"Se você topar voltar, eu volto", disse Portiolli. "Vamos embora!", falou, animada, Beyruti. Chegou-se a se conversar mais seriamente nos bastidores para falar de custos e possibilidade de operação.



No entanto, tudo parou por ali. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do SBT confirma que não houve avanços e que o retorno do Curtindo ficou mesmo no campo das ideias e não vai sair do papel.

O Curtindo Uma Viagem foi exibido entre 1 de julho de 2001 até 29 de setembro de 2002. O game show começou ser exibido aos domingos, às 14h, depois migrou para os sábados, às 18h.



Em 2002, o programa retornou para o dia e horário original, e virou um grande êxito de audiência. Fenômeno entre o público jovem, a disputa entre homens e mulheres por uma viagem de férias chegou a registrar 30 pontos de audiência no SBT.



A atração vencia a Globo com frequência, mas mesmo assim, foi encerrada por Silvio Santos em setembro de 2002, devido aos seus altos custos de produção. Ele chegou a ser reprisado com sucesso até 2004, mas nunca houve uma volta definitiva.