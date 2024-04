Com Globo, TV Brasil e streaming interessados, CBF chama clubes para resolver Série B

A definição sobre os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 deve ser resolvida ainda nesta semana. A CBF chamou os 20 clubes da segunda divisão nacional para apresentar as propostas de TV nesta sexta-feira (5).



Ao todo, são três os interessados. Uma plataforma de streaming e a TV Brasil, emissora governamental mantida pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), fizeram propostas.

Como já informou a Folha de S.Paulo, a Globo também fez proposta, mas para uma aquisição parcial dos direitos, com exibição no SporTV, seu canal de TV por assinatura, e no pay-per-view.



Somados, os valores não chegam a 50% do que os times esperavam receber no ano passado, quando a agência Brax prometeu pagar R$ 210 milhões pelo torneio. A empresa rompeu contrato com a CBF por não conseguir honrar o valor.

Os clubes tem pressa na decisão, até por uma questão de logística. Sem definição dos direitos, não há como divulgar uma tabela detalhada dos torneios.



A Série B do Brasileiro até o momento só tem uma garantia de transmissão: os jogos em casa dos Santos já foram comprados pela Globo, inclusive para TV aberta.



A empresa chegou a negociar individualmente também com o Sport, do Recife, mas não houve avanços. A CBF vai ajudar clubes em logística para a disputa da competição.