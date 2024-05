SBT tem maior audiência do ano em transmissão de vitória do Corinthians

O SBT atingiu a maior audiência do ano do canal na noite de quarta-feira (14), durante a transmissão da disputa entre Corinthians e Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana.



A emissora transmite com exclusividade os jogos da disputa nos canais abertos. O pico ocorreu entre as 22h59 até 23h20, com 11,7 pontos de média, segundo a Kantar IBOPE Media, empresa do segmento de audiência de TV.



A partida foi narrada por Cleber Machado, que deixou a Globo em março de 2023 após 35 anos de casa. O time brasileiro venceu o rival por 4 a 0 em casa, na Neo Química Arena.