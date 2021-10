Séries, filmes e documentários: veja dicas do que ver no feriadão com a família

Feriadão prolongado vem chegando e muita gente já começa a se preparar para maratonar filmes, séries e realities no streaming. Pensando nisso, o F5 preparou uma lista de projetos de todos os gostos que estão bombando na Netflix, na Amazon Prime, Disney+ e no Globoplay para serem assistidos por toda a família.

Netflix

- "Maya e os 3 Guerreiros": A série conta a história de uma jovem que pretende lutar contra seres de outros mundos para salvar sua família de qualquer perigo. Em recente entrevista ao F5, o criador e produtor executivo Jorge R. Gutierrez disse que tem o intuito de inspirar novas gerações com a história.

- "Cozinhando o Impossível": Na disputa pelo prêmio de US$ 100 mil, confeiteiros e engenheiros se unem para elaboras criações que além de deliciosas são muito resistentes.





- "Juntos para Sempre": O filme mostra a forte ligação entre um cão e sua família. Isso se torna ainda mais forte quando o animal reencarna para acompanhar e proteger a neta do antigo dono.





- "Seinfield": A aclamada série acompanha as aventuras cotidianas do comediante Jerry Seinfeld. Boa para maratonar.





Amazon Prime





- "Invencível": A série animada e baseada nos quadrinhos homônimos aborda a história de um adolescente cujo pai é um super-herói poderoso.





- "Justin Bieber: Nosso Mundo": Fãs do artista também podem se animar em assistir ao documentário com a contagem regressiva para o show que ele fez no Réveillon de 2020, em Los Angeles.





- "Cinderela": Em live-action, o filme mostra a clássica história da órfã que é maltratada pela madrasta e pelas meia-irmãs e realiza sonho de ir a um baile com ajuda de uma fada. Lá, conhece um príncipe.





- "A Guerra do Amanhã": Na produção, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam na luta para garantir a sobrevivência da raça humana.





Globoplay





- "Pelé: O Nascimento de uma Lenda": Quem é fã de futebol e do Rei Pelé encontra no Globoplay toda a trajetória do ídolo brasileiro, ainda com 17 anos, na conquista do Mundial de 1958 na Suécia.





- "Controlling Britney Spears": A série aborda uma investigação do New York Times sobre a tutela de Britney Spears e o esquema de vigilância que a monitorou por anos.





- "Homem-aranha: De Volta ao Lar": O filme de 2017 mostra a volta à rotina do herói em Nova York, onde passa a combater apenas pequenos crimes. Mas o vilão Abutre surge, e Peter Parker precisa vestir seu traje para salvar a cidade.





- "Enfermeiros: Uma Nova Era": Em um hospital na Dinamarca, nos anos 1950, alunos de enfermagem vivem os dramas e as descobertas de serem os primeiros a se formarem em uma turma com mulheres e homens juntos.





Disney+





- "WandaVision": Heróis levam uma vida pacata e precisam esconder seus poderes, mas com o decorrer do tempo, Wanda e Visão perdem o controle da situação.





- "X-Men Origens: Wolverine": O longa gira em torno do passado violento e romântico de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, e seu complicado namoro com Dentes de Sabre (Liev Schreiber).





- "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica": Dois irmãos elfos recebem um cajado de bruxo do pai que morreu, mas acabam criando com um feitiço uma criatura sem cabeça. Juntos, embarcam em uma jornada fantástica.





- "Mulan": O longa mostra uma guerreira que para salvar seu pai doente de servir ao Exército Imperial se disfarça de homem para lutar contra os invasores do norte da China.