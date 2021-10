Netflix estreia 'Rebelde' em janeiro com atriz brasileira no elenco

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (20) que a primeira temporada do remake de "Rebelde" estreia dia 5 de janeiro de 2022. A produção conta com a atriz brasileira Giovanna Grigio, a Samantha de "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five", como uma das protagonistas.

A plataforma divulgou em suas redes sociais videoclipe dos novos alunos da Elite Way School (EWS) cantando "Rebelde", música tema da série. Além da brasileira, estão no elenco Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita e Franco Masini.

A atração é baseada na produção argentina "Rebelde Way", de Cris Morena. Também foi com base neste programa que a Televisa fez a novela mexicana "Rebelde", exibida entre 2004 e 2006, que fez grande sucesso também no Brasil, transmitida pelo SBT.





"Você é Rebelde ou pensa o mesmo que ontem? A nova geração chega em 5 de janeiro de 2022", escreveu Giovanna Grigio no Instagram.