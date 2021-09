Solange Gomes, ex-Banheira do Gugu, integra elenco de A Fazenda 13

Símbolo sexual nos anos 1990, a ex-modelo e empresária Solange Gomes, 47 anos, foi confirmada nesta terça-feira (14) como participante de A Fazenda 13.

O anúncio ocorreu durante o programa Cidade Alerta. O reality, que terá Adriane Galisteu no comando, estreia na noite desta terça na Record, às 22h45.

Solange ficou nacionalmente conhecida por seu trabalho como assistente de palco de Gugu Liberato no programa Domingo Legal, na década de 1990, como uma das estrelas do quadro Banheira do Gugu.





No programa policial também foi anunciado o nome de Rico Melquíades como participante do reality.

Com eles, já são 16 as personalidades confirmadas em A Fazenda 13: Arcrebiano, Dayane Mello, Fernanda Medrado, Gui Araújo, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo, Valentina Francavilla e Victor Pecoraro.