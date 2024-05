Tadeu Schmidt volta ao esporte da Globo e começa parceria com Fernanda Garay no Esporte Espetacular

Globo cede jogo do Santos em Londrina na Série B ao Goat após derrubar transmissão no YouTube

A Globo fez um acordo nesta quarta (29) e cedeu, sem cobrar nada, uma partida em casa do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro ao canal Goat, projeto esportivo que exibe a competição no YouTube. O canal exibirá Santos x Botafogo-SP, na segunda (3)