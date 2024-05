Globo cede jogo do Santos em Londrina na Série B ao Goat após derrubar transmissão no YouTube

A Globo fez um acordo nesta quarta (29) e cedeu, sem cobrar nada, uma partida em casa do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro ao canal Goat, projeto esportivo que exibe a competição no YouTube. O canal exibirá Santos x Botafogo-SP, na segunda (3), em Londrina, a partir das 20h.



A emissora deu direito a partida como um pedido de desculpas a empresa. Na última sexta (25), a transmissão do jogo entre América-MG x Santos, pela segunda divisão nacional, realizada pelo Goat no YouTube, foi derrubada pela Globo.

A interrupção ocorreu durante o primeiro tempo da partida no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O link da transmissão no YouTube do Canal GOAT exibia a mensagem: "Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais da Globo Comunicação e Participações S.A.".



Quando foi derrubada, a partida tinha quase 150 mil telespectadores assistindo. O F5 apurou que houve um erro no algoritmo da Globo no YouTube para derrubar transmissões não autorizadas.

O Goat exibe jogos da Série B do Brasileiro em acordo com a CBF (Confederação Brasileira do YouTube). Como forma de pedir desculpas e compensar o Goat, a Globo cedeu um jogo em casa do Santos na próxima rodada da Série B. Partidas na Vila Belmiro são exclusivas da Globo.



A informação foi confirmada pelo Goat, que afirmou ter mantido um diálogo com a Globo nos últimos dias para tentar resolver a situação o mais tranquilamente possível.



"O Canal Goat e Globo mantiveram contatos amigáveis desde a última sexta-feira (24/05), quando o sinal da transmissão do Canal Goat, na partida entre América-MG x Santos, foi interrompido por alguns minutos por um erro do sistema antipirataria da Globo", diz a Rapidamente, a Globo se desculpou publicamente e agora realiza mais um gesto positivo", diz o Goat.



"Gentilmente, a Globo cedeu outra partida do Santos no Campeonato Brasileiro Série B para o Canal GOAT transmitir. O jogo acontecerá já nesta segunda-feira (03/06), às 20h, quando o time santista recebe o Botafogo-SP em Londrina-PR. Além do GOAT, Sportv e Premiere exibirão o duelo", conclui o comunicado do projeto esportivo.