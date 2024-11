Tata Werneck revela abuso e chora em conversa com Débora Falabella

O divertido Lady Night, programa de Tata Werneck, teve um momento de emoção e lágrimas no episódio exibido nesta segunda-feira (4).

Ao conversar com Débora Falabella, a apresentadora revelou ter sido vítima de violência sexual e chorou.

"Eu pensava assim: preciso sobreviver", disse. "Não tem uma mulher que não tenha passado por isso ou que não tenha uma amiga que tenha passado".

As duas falavam sobre "Prima Facie", monólogo em que a atriz interpreta uma advogada que questiona o Judiciário após se tornar vítima de um estupro.

"É muito cruel a forma como a mulher é julgada em caso de agressão sexual", afirmou Débora.

Tata assiste a peça ao lado dos pais e eles lembraram a situação vivida por ela ao denunciar a violência sexual à polícia.

"As perguntas feitas eram sempre diminuindo, descredibilizando, como se eu não tivesse falando a verdade", contou. "Desculpe, perdi o controle", disse a apresentadora ao chorar.

Na época, perguntaram para Tata porque ela não gritou ou chamou a polícia quando sofreu o abuso.

"Eu estava com medo, estava desesperada", ela relatou. Até hoje a apresentadora não se sente à vontade para falar sobre o assunto.

