Thaeme é a Borboleta, décima desmascarada do ‘The Masked Singer Brasil’

A cantora Thaeme se despediu do The Masked Singer Brasildepois de se apresentar com “Mamma Mia” no programa deste domingo, 3/4. A música é um clássico dos anos 1970, do grupo ABBA.



Nas redes sociais a cantora agradeceu o carinho dos fãs.

"AMIGOS E SEGUIDORES que me perguntavam e eu me fazia de desentendida, perdoa a borboleta aqui, vai?! Kkkkkkkkk Gratidão pelo carinho de todos vocês! Como disse, experiência mais surreal de toda a minha vida. 💜🦋#Repost @maskedsingerbr ・・・ E não é que nossos jurados tinham razão? A Borboletinha mais colorida desse Brasil é a minha, a sua e a nossa perfeita da @thaeme 🦋💜 #TheMaskedSingerBr".