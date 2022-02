Tiago Abravanel é o sétimo brother a desistir do BBB na história do reality; relembre

Na tarde deste domingo (27), Tiago Abravanel se uniu ao seleto elenco de desistentes do Big Brother Brasil 22 (Globo). Seja por pressão, cansaço, solidão ou até mesmo rejeição, outros seis participantes já decidiram sair da casa mais vigiada do país por decisão própria – e não pelo resultado de um Paredão.

Na última semana, Tiago Abravanel disse que estava se sentindo excluído na casa e isso piorou depois que foi impedido de participar da Prova do Líder, já que ninguém o escolheu para fazer dupla na dinâmica.

Relembre abaixo, quais foram os outros participantes que saíram antes da hora:





Lucas Penteado - BBB 21

É a segunda edição consecutiva que uma desistência acontece, visto que Lucas Penteado abandonou o programa em 2021. O ator se desentendeu com a maioria da casa e começava a criar uma aliança com Juliette, Gil do Vigor e Sarah. Ele ameaçou apertar o botão de desistência mais de uma vez antes de realmente sair.





Durante uma festa, ele protagonizou o primeiro beijo gay da história do reality com Gil do Vigor e, após ter sua sexualidade questionada por alguns participantes, ele resolveu sair do programa.





Alan - BBB 16





O professor de filosofia deixou a edição após descobrir que o pai estava com câncer no pulmão e que o quadro do familiar tinha se agravado. "Não posso dar as costas a isso, é meu pai, eu preciso estar do lado dele, ele pode ir embora e preciso vê-lo", afirmou dentro do Confessionário.





Tamires - BBB 15





A dentista declarou que não queria mais ficar longe da família. "Eu sou muito mais frágil do que eu imaginava. E, para mim, chegou uma hora que eu comecei a perder um pouco as minhas referências e eu acho que chegou um ponto que não vale tudo por R$ 1,5 milhão", disse. Antes de ir para o Confessionário, ela disse para os amigos que estava feliz de sair da casa.





Após essa desistência, Boninho, diretor do programa, fez um discurso sobre a facilidade de sair do programa, aconselhando que os brothers não o façam. "Quem sai é desistente, é perdedor, quem é eliminado, lutou até o final com louvor, lutou com sua alma", afirmou.





Kleber Bambam - BBB 13





Em sua segunda tentativa de ganhar o reality, o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil não aguentou a pressão da casa e resolveu desistir do programa. Ele era o Líder da primeira semana e reuniu os outros moradores da casa para compartilhar a decisão antes do primeiro Paredão.





"Eu vou sair fora, vou deixar você aí e ninguém vai mudar minha opinião, não adianta", afirmou.





Leonardo Jancu - BBB 9





Durante a primeira edição do Quarto Branco, punição que confina três participantes em cômodo de apenas uma cor, o brother apertou o botão de desistência.





Dilsinho 'Mad Max' - BBB 3





A primeira desistência da história do reality veio do tatuador Dilsinho "Mad Max", após 10 dias de confinamento. Aparentemente, o participante estava muito angustiado dentro do reality e, segundo outros brothers, teve um processo de autoconhecimento dentro do programa que consolidou sua decisão.