Valesca Popozuda participa do próximo episódio de 'MasterChef Brasil'

Na próxima terça-feira (5), às 22h30, o oitavo episódio do MasterChef Brasil estreia na Band. Na primeira prova, os cozinheiros amadores terão de preparar uma das maiores paixões nacionais: o churrasco.

O clima já começa a esquentar durante a divisão das equipes. Como eles estão em número ímpar, um dos times fica desfalcado. Mas, para resolver o problema, Ana Paula Padrão anuncia uma convidada especial, que ama assar carnes e já preparou grandes encontros com seus fãs regados à muita picanha na brasa. Valesca Popozuda invade a cozinha mais famosa do país mandando beijinho no ombro para todas as invejosas de plantão. Após a definição dos grupos, os participantes terão de encarar um desafio em rounds.





Cada jurado escolhe um tipo de churrasco de sua preferência. Fogaça opta pelo short ribs. Jacquin pede que os competidores entreguem uma versão com frutos do mar, polvo e cavaquinha, enquanto Helena sugere uma opção vegetariana, com legumes, frutas, cogumelos e palmitos. As duas equipes deverão fazer um churrasco completo em cada round, com molho e acompanhamentos. Quem se sair melhor na disputa garante mais uma semana no programa.

Na segunda parte da atração, os integrantes do time perdedor seguem para a temida prova de eliminação. Enquanto aguardam ansiosos o próximo tema, os cozinheiros são surpreendidos por lutadores de sumô. Após uma apresentação, o juiz da luta leva até os jurados um prato cheio de tradição e sabor chamado chanko-nabe, que é uma receita típica do dia a dia desses atletas.





Os chefs explicam que é uma iguaria cozida, cheia de textura e ingredientes que ajudam a manter a energia durante os duelos. Os participantes terão a liberdade de construir uma versão especial, desde que ela tenha a mesma riqueza de sabores. O autor da pior criação deixa o talent show.