Veja os participantes do formato inédito do reality MasterChef Confeitaria

O MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira (19) na Band, agora em um formato inédito no Brasil, com especialistas em sobremesas para encerrar com chave de ouro o ano em que a atração completa uma década no ar.





Veja quem são os participantes:





Ale Sotero





O chef de confeitaria e panificação de 35 anos é natural de São Paulo e já foi jurado convidado no MasterChef 10, em 2023. Ele é descrito como um profissional meticuloso, que quer mergulhar no jogo de cabeça, valorizando os ingredientes brasileiros e sem deixar que suas estruturas sejam abaladas até levar o troféu do MasterChef Confeitaria para casa.





Cesar Yukio





Yukio, 35, é chef de confeitaria, professor e empresário, natural de São Paulo. Ele carrega um interesse pelas panelas desde pequeno e inspirou-se no avô, dono de um restaurante japonês, para seguir os passos na carreira e hoje comanda a famosa Hanami. Um dos grandes nomes da yogashi, confeitaria japonesa contemporânea, adora mesclar técnicas ocidentais e orientais, explorando os sabores exóticos.





Digo





Digo, 32, é um chef de confeitaria de São Paulo, considerado referência em confeitaria de vanguarda brasileira. Criativo e inovador, é dono do primeiro restaurante só de sobremesas no país, o ARA, localizado na capital paulista. Defensor do uso de matérias-primas nativas, sejam doces ou salgadas, para ele não tem regra: qualquer iguaria pode virar uma grande guloseima. Teve passagens por estabelecimentos de renome pelo mundo, todos com estrelas Michelin, como o Oro (Felipe Bronze), o DOM (Alex Atala), o Maní (Helena Rizzo) e o Coda, na Alemanha, e recebeu diversos prêmios.





Juliete Soulé





Soulé, 32, é chefe de confeitaria nascida em São Paulo, com mais de 13 anos de experiência no ramo. Ela trabalhou com confeitaria de boutique na França, lecionou durante anos na Le Cordon Bleu e hoje possui sua própria empresa, a Juliete Soulé Pâtisserie. Extremamente séria e prática na cozinha, crê que seu perfeccionismo pode ser um trunfo e também seu maior inimigo em um embate.





Kim





Kim, 34, é empresária e confeiteira, nascida em São Paulo. Formada na Le Cordon Bleu, homenageia suas raízes fazendo sobremesas incríveis na By Kim, na capital paulista. Uma mulher de negócios que gosta de elaborar delícias que brilham os olhos, daquelas que deixam as pessoas com vontade de lamber a tela do celular. A participante pretende encantar os jurados e conquistar o sonhado troféu.





Luísa Jungblut





Jungblut, 34, é chef de confeitaria, natural de Porto Alegre. Dona de um currículo extenso, começou a carreira em Porto Alegre vendendo doces na escola inspirada pela avó. Anos mais tarde, estudou na Le Cordon Bleu Paris e especializou-se em chocolates em Barcelona. Já trabalhou em diversos lugares de renome e, atualmente, comanda sua própria chocolateria no Rio de Janeiro.





Maria Eugênia





Eugênia, 26, é chef e proprietária de bistrô, nascida em Poços de Caldas (MG). Aos 17 anos, saiu de casa para estudar e trabalhar com confeitaria, começando pela Argentina, depois Itália e França. Com a cara e a coragem, viajou só com a passagem de ida e integrou equipes de restaurantes internacionais estrelados sem saber falar a língua local, o que lhe rendeu muito conhecimento. Tímida e determinada, abriu o bistrô Somos Atelier de Cozinha em sua terra natal.





Matheus Rosa





Rosa, 27, é um chef de confeitaria natural de Campos dos Goytacazes (RJ). Limitação diante das panelas não é com ele. Chef que adora dar novas roupagens aos clássicos e um toque de "loucura", já atuou em restaurantes renomados do país e construiu uma carreira de sucesso. Este ano está abrindo a própria loja repleta de doces autorais, a Matheus Rosa Confeitaria Brasileira, em São Paulo. Especialista em chocolate e bombons artísticos pintados à mão.





Patrick Cavegn





Cavegn, 28, é chef de confeitaria nascido no Rio de Janeiro. Autodidata, começou na área com apenas 15 anos e logo se aperfeiçoou em culinária quente. Depois, foi trabalhar em Paris, onde aprendeu confeitaria clássica com chefs que são referências no mercado. Hoje, dedica seu tempo à Oui Oui Confeitaria, em Niterói. Ambicioso e cheio de garra, sonha em ter uma linha de sorvetes, um projeto social para passar tudo o que aprendeu e, claro, o primeiro troféu do MasterChef Confeitaria.





Sá Marina





Marina, 40 anos, é uma confeiteira natural de Salvador. Se apaixonou pela culinária durante estadia na Alemanha, foi estudar pâtisserie na França e ficou completamente encantada. Voltou para Belo Horizonte, onde mora, e inaugurou a Sá Marina Pâtisserie Tupiniquim, que valoriza os produtos brasileiros e suas mil possibilidades. Define seus doces como joias gourmands e quer mostrar no programa toda a arte e poesia que carrega consigo.





Walkyria Fagundes





Fagundes, 34, é uma confeiteira nascida em São Paulo. Quase se tornou médica por influência da família, mas na hora de decidir qual graduação realizar, a Gastronomia venceu. Se aprimorou na Le Cordon Bleu Madrid, atuou como personal chef e integrou equipes de restaurantes espanhóis reconhecidos. Obstinada e determinada, vem com tudo para buscar o prêmio e realizar o sonho de abrir novos empreendimentos.





Well





Well, 28, é um chef de confeitaria natural de Fortaleza. Dentro da cozinha, gosta de misturar a confeitaria clássica francesa com itens regionais, trazendo beleza e muita criatividade aos seus doces. Tem prazer em viver novas experiências e, nesses quase 10 anos de profissão, já foi chef, consultor e professor em uma carreira de muito sucesso. Hoje, se dedica à consultoria de grandes restaurantes. Amante da produção de chocolates, garante que irá surpreender o júri como nunca.





