'Vida do crente não é fácil', diz padre Fábio de Melo após dançar 'Lepo Lepo'

O padre Fábio de Melo, 50, esteve no programa Domingão com Huck (Globo) neste domingo (9) e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Tudo isso porque o cantor Márcio Victor, do Psirico, fez o religioso dançar a coreografia do sucesso "Lepo Lepo" (2014).



Ao perceber a repercussão, o padre foi às redes sociais falar da situação. Ele compartilhou vídeos publicados pelo jornalista Evaristo Costa, 45, que brincou com o fato de Fábio de Melo não saber a coreografia da música.



"O inferno te espera, Evaristo", escreveu em um vídeo. "A vida do crente não é fácil...", disse em outra publicação, também feita nos Stories. O religioso passou a integrar o elenco fixo do quadro Acredite em Quem Quiser, ao lado de Flávia Alessandra e Luís Miranda.



Nas redes sociais, internautas também comentaram sobre o episódio. "No rolê eu sou o padre Fábio de Melo!", escreveu um. "Me sinto como o padre Fábio de Melo quando saio com meus amigos", disse um segundo.

"Evaristo Costa e padre Fábio de Melo zoando um ao outro é meu melhor passatempo de se ver", disse ainda outra internauta. "Me a acabando de rir no metrô com o padre Fábio de Melo sendo coagido a dançar 'Lepo Lepo'", escreveu um quarto.