Vyni é o oitavo eliminado do BBB 22 com 55,87% dos votos na noite desta terça-feira (15). O brother disputava a permanência na casa com Gustavo e Pedro Scooby. DG chegou a ir para o paredão por ser o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar na prova Bate-Volta. Gustavo recebeu 39,51% e Scooby teve apenas 4,62%.

Tadeu Schmidt inicia dizendo que "chegou a hora". "Quando eu terminar, seremos 12. E olha quem temos no Paredão: Vyni, um fanzasso do BBB; Gustavo, um cara que estudou esse BBB; Scooby, um cara que só foi entender o BBB aí dentro. Um cara que já pediu para vetar a si mesmo. Desses três, quem não quis jogo? Qual é a forma certa de errar? Uma coisa é fundamental. Espontaneidade (...) O Gustavo ainda queria fazer tanto. O Scooby, pode falar o que for... talvez ele só perceba isso.. A mesma coisa é esse amor do Vyni e do Eli. Dá para imaginar um relacionamento assim na vida normal? Uma dessas histórias está perto do fim", disse.





Em seguida, o apresentador recita um verso e anuncia a saída de Vyni da casa. Eslovênia demonstra surpresa e Eliezer chora com a notícia. Vyni também usou uma peça rosa neste paredão, assim como outros participantes de faziam parte do Quarto Lollipop. Muitos telespectadores do programa dizem que usar rosa em dia de eliminação não é algo positivo. Assim como Eslovênia estar sempre ao lado do emparedado do Lollipop.