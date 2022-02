Web critica membros da Casa de Vidro e pede retorno de eliminados ao BBB 22

O anúncio de Larissa e Gustavo como participantes da Casa de Vidro da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo) movimentou a internet na madrugada desta quinta-feira (10). Internautas criticaram a escolha dos concorrentes e, agora, pedem a volta de eliminados do programa.

"A gente pode votar para esse povo da Casa de Vidro vazar e chamarem de volta Rodrigo e Naiara", escreveu uma internauta. "O que é esse tal de Gustavo na Casa de Vidro? Ele chegou falando que tem orgulho de ser hétero top, pelo amor de Deus", disse outra.

No vídeo de apresentação, divulgado na noite desta quarta-feira (9), Gustavo Marsengo, 31, afirmou que pretende ressignificar a expressão hétero top "hoje pintada pela 'lacrolandia' como uma pessoa branca, bem-sucedida". O paranaense nascido na capital, Curitiba (PR), é formado em Direito e conta que precisou se reinventar na pandemia do coronavírus.





Ao lado do advogado está Larissa Tomásia, 25, que trabalha atualmente com as redes sociais como influenciadora e modelo. Ela é pernambucana, nascida e criada na cidade de Limoeiro e já tentou ingressar em três graduações sendo elas; direito, administração e designer de modas, mas desistiu dos três cursos. Além disso, uma de suas paixões é praticar exercícios físicos, especialmente muay thai.





A Casa de Vidro será montada onde fica a academia da casa, e os participantes não vão conseguir ver e ouvir o que estará acontecendo do lado de fora. Larissa e Gustavo entrarão para o confinamento na manhã de sexta-feira (11), quando começará oficialmente a votação do público pela entrada ou não dos dois na casa principal.

"O Boninho fez a Casa de Vidro, mas colocou pessoas para a gente votar para não entrar!", escreveu outra internauta sobre a votação. "Eu vou votar como jamais tinha feito antes, fazer de tudo, para essa gente da Casa de Vidro não entrar nesse BBB", afirmou outra.





"Já sabemos que os participantes da casa de vidro não vão entrar no BBB 22 né, todo mundo de acordo? Obrigada", disse ainda uma terceira. "Esse cara da Casa de Vidro pediu para não entrar no BBB né? Com esse discurso...", completou outra.





O resultado da votação vai sair no domingo (13) um pouco antes do paredão. Se eles entrarem estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa. Não será possível votar individualmente, ou seja, a dupla entra ou não.