Zé Love é o sétimo eliminado do reality A Fazenda 16

Segundo Adriane Galisteu, a votação foi apertada, mas o escolhido pelo público para deixar A Fazenda 16 nesta quinta-feira (7) foi Zé Love.





O ex-jogador perdeu na votação do público contra Flor Fernandez e Gui Vieira. Durante sua estadia no reality, Zé Love foi considerado o vilão da edição. Ele fez um grande inimigo na casa: Sacha Bali.





Sacha, por sua vez, também adquiriu a inimizade de alguns participantes, principalmente mulheres, o que acabou fortalecendo Zé Love na casa.





Durante as brigas, o ex-atleta tinha surtos de raiva e gritava contra os rivais e Sacha e Yuri Bonotto. Em um dos episódios, a produção do programa precisou intervir com seguranças para evitar uma agressão.





