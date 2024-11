Padre Reginaldo Manzotti faz show em Londrina para celebrar os 60 anos da Rádio Alvorada

Portões do Moringão serão abertos às 15h; evento terá shows de abertura do cantor Lucas Lima e Padre Ademar Lorrenzzetti





Londrina vai receber, neste sábado (9), o emocionante show de evangelização do padre Reginaldo Manzotti. O evento acontece no Ginásio de Esportes Moringão, em comemoração aos 60 anos da Rádio Alvorada, uma das emissoras mais tradicionais do norte do Paraná.





O evento será iniciado com shows às 16h. A abertura será celebrada com as apresentações do padre Ademar Lorrenzzetti e do cantor católico Lucas Lima, aquecendo o público para a grande atração da noite. Os portões do Moringão serão abertos às 15h para receber fiéis e admiradores de todas as idades, que poderão vivenciar momentos de fé, música e alegria.





Padre Reginaldo Manzotti, além de fundador da "Associação Evangelizar é preciso", é um dos nomes mais queridos e respeitados da música católica no Brasil. Conhecido como o "Padre que arrasta multidões", ele iniciou sua missão de evangelização por meio da música e da comunicação, levando suas mensagens de amor e esperança a milhões de pessoas.





Entre seus principais sucessos estão músicas como “Espalhar Amor", “Pedi e recebereis”, “Creio no Deus do Impossível", e “Milagre no Altar”, que tocam profundamente os corações dos fiéis. Com mais de 20 anos de carreira e diversas obras publicadas, ele inspira a fé cristã com um estilo único e envolvente, conquistando fãs por todo o país.





Serviço:

Evento: Show de evangelização com padre Reginaldo Manzotti

Data: 9 de novembro de 2024

Local: Ginásio de Esportes Moringão, Londrina

Horário de abertura dos portões: 15h

Shows de abertura: Padre Ademar Lorrenzzetti e Lucas Lima, a partir das 16h