Zé Love está na roça em A Fazenda 16; Flor, Gui e Sacha disputam Prova do Fazendeiro

Em noite de muita treta em A Fazenda 16, Zé Love foi direto para a roça, enquanto Flor Fernandez, Gui Vieira e Sacha Bali se enfrentarão na Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (6).





No início da formação de roça, Juninho Bill abriu o lampião e deu o poder branco a Sidney Sampaio. O ator recebeu a missão de trocar todos os peões da baia: Gizelly, Gilsão, Vanessa e Yuri foram trocados por Albert, Flor, Gui Vieira e Zé Love.





Em seguida, a fazendeira Luana indicou Zé Love. Na votação da casa, Sacha foi o mais votado, com seis indicações. Ele puxou Flor para o terceiro banquinho. Gui Vieira sobrou na dinâmica do Resta Um e ocupou o quarto banquinho. Ele vetou Zé Love da Prova do Fazendeiro.





Mais uma vez na temporada, a votação foi caótica. Peões desobedeceram a ordem de Adriane Galisteu para não falar sobre remédios psiquiátricos, Babi Muniz gritou no ouvido de Yuri e de Sacha repetidas vezes e Sacha e Zé Love novamente bateram boca.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.