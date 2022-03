Thaila Ayala encontra cobra no quintal de casa após festa de 'Pantanal'

Thaila Ayala, 35, revelou ter encontrado uma cobra no quintal da casa em que dormiria nesta terça-feira (29). Em vídeo, a atriz registrou o réptil à distância e publicou em seu perfil no Instagram. "Que coisa mais linda", diz ela na gravação.

"Ontem chegando da festa da novela Pantanal, encontramos o velho do rio no quintal! Entramos por esse portão aí (no vídeo ela está do lado de dentro da casa) e 3 minutos minha cunhada (a voz surtada de medo do vídeo) encontrou ela ali", escreveu ela na legenda da publicação.

Apesar de não estar no elenco da novela remake "Pantanal" (Globo,) Ayala é casada com Renato Góes, 35, que interpreta o protagonista José Leôncio em sua primeira fase. Ele encarna o personagem nos 20 primeiros capítulos. Depois disso, há uma passagem de tempo e o papel passa a ser interpretado por Marcos Palmeira, 58.



Nos comentários, vários famosos falaram sobre o acontecimento. "Que sinal forte de sorte", escreveu Sophie Charlotte. Shantal brincou: "Eu simplesmente ia dormir no carro".