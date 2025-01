Thiago Nigro desabafa nas redes sociais após ser criticado por postar vídeo de feto abortado

Thiago Nigro, 34, fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo pela postura adotada por ele e a esposa, Maíra Cardi, 41, em meio ao aborto espontâneo sofrido por ela.



O influenciador digital rebateu as críticas que recebeu por postar um vídeo do feto abortado - na visão de alguns, visando monetizar em cima da própria tragédia pessoal.

"Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por 'likes'. Não consigo entender como alguém acredita que uma pessoa que acabou de perder um filho, que está completamente fora de si, em estado de choque, possa estar pensando em 'likes'. É absurdo! Talvez eu seja mesmo muito ingênuo, porque isso parece tão distante de como eu enxergo a vida. Não me cabe julgar, mas essa distorção me machuca profundamente", lamentou, por meio de texto divulgado nos stories de seu Instagram.





Thiago explicou que a dor do luto perinatal tem levado tanto ele como Maíra a atitudes nem sempre ponderadas.