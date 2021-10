Torta Saint Honoré elimina Márcio do MasterChef Brasil

A torta Saint Honoré, uma sobremesa de massa folhada crocante com creme, caramelo e carolinas, foi a responsável por tirar o ator e professor de teatro Márcio, 52, do MasterChef Brasil. Ele foi eliminado ao não entregar o doce de acordo com as expectativas dos jurados.

Para o chef Erick Jacquin, um dos jurados, a receita do participante estava muito alcoolizada e "fora da realidade".

"Isso não diz que eu não sei cozinhar, só esfrega na minha cara que sou pobre. É uma receita que não tenho no meu repertório", disse Márcio, sem perder o bom humor. Unir teatro e gastronomia está entre os planos do ator para o futuro.





Criada em 1846 pelo confeiteiro Chiboust, a torta Saint Honoré era vendida na confeitaria Place de La Bourse, em Paris. O nome é uma homenagem ao santo padroeiro dos confeiteiros franceses.

O episódio desta terça teve o famoso leilão do MasterChef, em que os participantes trocam tempo de prova por receitas. Entre as opções estavam moqueca, pato no tucupi, vaca atolada e sarapatel.





A vencedora foi a atriz Isabella, que preparou um sorvete de tucupi e ganhou elogios dos jurados. A convidada da noite foi a cantora Fafá de Belém.





Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.





Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo.