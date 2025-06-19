Tradição e novos costumes orientais se encontram na Expo Japão

Com o tema “Tradição que emociona. Cultura que conecta”, a edição 2025 da Expo Japão segue com programação variada até domingo (22) na ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina), atendendo aos gostos orientais e brasileiros com apresentações culturais, gastronomia, atividades esportivas e venda de produtos. Neste ano, o maior evento de valorização e divulgação da cultura japonesa no Paraná tem um aspecto especial, por celebrar os 130 anos do Tratado de Amizade entre o Brasil e Japão. A expectativa da organização é que seja a maior edição da história, ultrapassando o recorde de público do ano passado, de 39 mil pessoas. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Iniciado nesta quarta-feira (18), a cerimônia oficial de abertura do evento foi realizada nesta quinta (19), às 19h, com pronunciamento dos organizadores e autoridades seguido de show musical e dança. A ACEL foi dividida entre um pavilhão interno e um externo para acomodar os visitantes, com uma área coberta de 6 mil metros e praça de alimentação com capacidade para comportar até 2 mil pessoas sentadas.

Publicidade

Heloísa Gonçalves

Praça gastronômica





O pavilhão externo é permeado por restaurantes e food trucks com opções de comida oriental, além de um parque de diversões que contempla todas as idades. Pratos com sushi, gohan - arroz japonês -, lombo empanado e cream cheese são clássicos da culinária japonesa adaptados ao paladar brasileiro. Publicidade O restaurante Beisebol e Softbol inovou ao oferecer “sushi no copo”, com gohan, salmão, pepino, cenoura e cream cheese servidos em um copo de plástico. A arquiteta Carla Hironaga, voluntária que auxilia na cozinha, explicou que a ideia foi apelar aos mais novos ao fugir do tradicional. “Vimos que tem um grande público jovem aqui, então fizemos para ser prático, que você pegue e saia comendo, que não dependa de uma mesa, ou que pegue e na hora de ir embora leve com você.”

Hironaga disse ainda que o carro-chefe é a porção de hot roll, composto por gohan e salmão fritos com cobertura de cream cheese. “É o que mais tem procura, nas últimas edições também foi assim. E temos karaague, tempurá, yakisoba, ichigo e oniguirazu recheado com salmão, frango ou vegetariano.” Os cozinheiros são todos voluntários, pais de crianças e adolescentes que jogam no Departamento de Beisebol e Softbol da ACEL. “Todo o valor arrecadado volta para as crianças em forma de infraestrutura, tanto de campo, quanto de treinos, técnicos e materiais”, pontuou a arquiteta. Publicidade Mais conhecidos pelos brasileiros, a Expo Japão também oferta pastel, bolinho de carne, batata frita, pão de mel, espetinhos, pipoca salgada e doce, além de cachorro-quente e churros.

Artes e esporte Publicidade

Ainda na parte externa, foi montado um palco para receber dezenas de apresentações culturais e artísticas, realizadas por grupos de Londrina e região. Também terão demonstrações de artes marciais, kung-fu, karatê e kendô. Jade Gôngora, assistente de marketing, esteve na frente do espaço nesta quinta para prestigiar a performance solo de sua tia, Tereza Sagara, integrante do grupo Hi no Tori Buyoukai. Trajada de kimono, a mulher apresentou uma dança tradicional japonesa, com a presença de sua sobrinha sendo “obrigatória”, brincou Gôngora. Publicidade

“Faz uns quatro anos que eu venho sempre pra ver ela dançando. A gente viu as danças japonesas, o pessoal com as espadas (kendô), as crianças apresentando, tudo muito bonito”, considerou. A apresentação de sua tia foi seguida por uma demonstração de integrantes da Academia Marcelo Oguido de Karatê, música com o Coro da ACEL, canto, taiko e dança com o grupo Sansey, além de Bon Odori, show com Nobuhiro Hirata e apresentação de instrumento de cordas Kotô. As atrações seguem até o último dia de Expo Japão, no domingo. Publicidade





Tradições e Modernidades

Diversos comerciantes dividem o espaço do pavilhão interno, ofertando desde roupas com personagens e dizeres japoneses, até bolsas, sapatos, semi joias e cremes para o rosto que são “o segredo da pele coreana”. Também há venda de produtos industrializados vindos direto do Japão, como balas, doces e macarrão instantâneo, além de ingredientes para culinária oriental, como shoyu e gohan cru.

A Expo Japão também valoriza o entretenimento japonês e coreano, com concursos de fantasia e dança que remetem ao universo do anime e K-pop, gênero musical originado na Coreia do Sul. O professor Moisés Sobral será o apresentador do concurso de cosplay, que será realizado no domingo, às 16h30, no estande da Animeland.

Fantasiado de M. Bison, vilão da série de videogame Street Fighter, disse esperar por pelo menos 30 participantes na competição, que irá premiar três pessoas. “Tem muitos concorrentes bons, até de outras cidades. A pessoa tem que desfilar, apresentar, e não precisa estar vestida de um personagem da cultura japonesa, pode ser qualquer um”, incentivou. Outra cultura oriental que tem um espaço exclusivo dedicado a ela é a Cerimônia do Chá, tradição com origem chinesa, mas que remonta ao Japão no século VIII. Conforme o médico Klécio Santos, preparador da bebida no evento, ela é “o ápice da cultura japonesa”, explicando “para o brasileiro entender”, como um misto das regras de se tomar chimarrão com a hospitalidade do encontro de café da tarde.

“Ela envolve etiqueta, culinária, arranjos florais, arquitetura, jardinagem, história, incensos e apreciação da bebida. O mestre do chá conduz o convidado até um estado de espírito elevado, para que na hora dele tomar o chá, tenha uma experiência única”, relatou Santos. O médico elencou algumas das regras que devem ser seguidas durante o ato, como se sentar sobre as pernas dobradas, evitar a conversa e tomar a bebida em três goles. Também explicou que é importante “sugar” o chá no último gole, fazendo um som que demonstre “que você não quis deixar nem a espuma.” A cerimônia é aberta ao público, com dois convidados permitidos por vez, e será realizada às 19h de sexta (20), às 16h de sábado (21), e às 11h de domingo (11h). Ela é acompanha por apresentação musical, com senhoras tocando o instrumento de cordas Kotô.

Serviço

A programação da Expo Japão será retomada nesta sexta, das 14h às 22h. Durante o fim de semana, a ACEL começa a receber visitantes a partir das 10h, finalizando as atividades também às 22h. Os horários e atrações estão disponíveis no site do evento. A ACEL fica na Rua Archiles Pimpão Ferreira, 2300, na Estrada do Limoeiro. Os ingressos custam R$ 6,00 (meia entrada) e R$ 12,00 (inteira). O estacionamento é terceirizado.

LEIA TAMBÉM:



