Veja a última foto de Rita Lee, compartilhada pelo viúvo da cantora

Rio de Janeiro - Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para relembrar a cantora, que morreu aos 75 anos em maio de 2023, em decorrência de complicações de um câncer no pulmão diagnosticado em 2021. O músico publicou o última registro tirado ao lado de Rita Lee , com quem viveu por 47 anos. "Nossa última foto juntos", escreveu na legenda.





Fãs e amigos, tanto anônimos quanto famosos, deixaram mensagens de apoio e carinho nos comentários da publicação. "Roberto e Rita para sempre", escreveu o apresentador Serginho Groisman. "Os corações sempre estarão juntos, e a gente agradece pelos momentos lindos que nos ofereceram em forma de música", destacou um internauta e o terceiro completou: "Que amor mais lindo de viver".





Há dois meses, quando a morte da artista completou dois anos, Roberto já havia desabafado sobre a saudade da companheira: "Apesar de ser um processo que vai se modificando, ele vai adquirindo momentos mais dramáticos, momentos mais leves, momentos da percepção em que tudo realmente não acabou, que depois é seguido de momentos de que talvez tudo tenha acabado", disse.

