Victor Pecoraro é o quarto eliminado de A Fazenda 13; Aline e Gui seguem no reality

Victor Pecoraro foi o quarto eliminado na 13ª edição de A Fazenda (Record), na noite desta quinta-feira (14). O peão teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show (22,82%). Ele disputava a permanência com Aline Mineiro e o ator Gui Araujo.

Pecoraro falou que talvez este não fosse o momento para ele ser eliminado, mas outros peões que fazem da fazenda um hotel deveriam deixar o reality. Ele disse que curtiu bastante participar do programa e torce para Tiago Piquilo pela sua história de vida.

Antes de anunciar ao vivo o primeiro peão salvo pelo público, apresentadora Adriane Galisteu disse que a ordem do anúncio não tinha relação com a votação. Aline foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar do jogo com 51,25% dos votos do público.





A peoa chorou de alegria e abraçou os colegas de roça, Gui e Vitor, antes de voltar a sede da fazenda. "Obrigada, obrigada", disse Aline, chorando. Quando ela chegou na casa foi recebida aos gritos por Rico, Dayane e Valentina. Os peões Dynho Alves, Bil e MC Gui não gostaram que a peoa voltou para o jogo.

Gui Araújo foi o segundo peão salvo da noite com 25,93% dos votos do público. Ele foi recebido com palmas pelo grupão. Lary Bottino abraçou o amigo chorando, enquanto a fazendeira Dayane não gostou e fechou a cara. Solange também ficou inconformada com a volta do desafeto e Mileide chorou muito com a eliminação de Victor.