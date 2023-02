Vila Cultural Triolé traz o espetáculo 'O Zelador' para o público londrinense

Como parte das comemorações pelos seus 10 anos de inauguração, a Vila Cultural Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155, Vila Industrial) recebe neste domingo (12), a partir das 19h, o espetáculo “O Zelador”, produzido pelo Grupo Triolé de Teatro. A apresentação será gratuita e aberta a todas as idades, com público limitado a 60 pessoas. Contribuições espontâneas poderão ser feitas “no chapéu”, como já é tradição na vila.

Em “O Zelador”, o grupo conta a história de um trabalhador da área da limpeza chamado Mereceu que, ao chegar em seu local de trabalho, percebe que já está tudo limpo. Sem ter o que fazer, ele resolve relaxar e retira um rádio do seu carrinho de limpeza. Mas é aí que a confusão começa. A partir da relação com os objetos de limpeza e com o seu rádio, Mereceu cria histórias, se apaixona e interage com o público até um final glorioso.

O espetáculo foi criado a partir de uma pesquisa do Grupo Triolé sobre profissões invisíveis, inspirada na tese de doutorado do professor Fernando Braga da Costa. Durante a peça, o público poderá acompanhar uma grande homenagem às pessoas que realizam trabalhos imprescindíveis à sociedade, mas que em sua grande maioria são ignoradas. A partir do olhar do palhaço, esses profissionais tornam-se o foco da narrativa, com muito bom humor e respeito.







O artista, gestor cultural e cofundador da Vila Triolé, Alexandre Simioni, explica que o grupo acompanhou uma equipe de trabalhadoras e trabalhadores da limpeza pública da cidade de Londrina, colhendo histórias engraçadas e emocionantes. “Partindo das histórias que ouvimos, criamos este roteiro que une os materiais colhidos ao longo da pesquisa e improvisações de cena, como nos momentos em que os objetos de limpeza ganham vida, se transformam em cenários e são ressignificados”, contou.





Espaço dedicado à cultura – A Vila Triolé, que recebe patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), foi inaugurada em março de 2013. E, nestes últimos 10 anos, o espaço tem se tornado conhecido como um local de grande efervescência cultural na região oeste de Londrina. “Escolhemos a Vila Industrial para abrigar a Vila Triolé, pois o nosso principal objetivo era descentralizar a cultura, criando a possibilidade de trazer espetáculos e outros eventos culturais para uma população que, normalmente, não teria tanto acesso a esses espaços. Desde então, a Triolé virou sinônimo de cultura para o pessoal aqui do bairro. Já temos muitas crianças que vinham aqui brincar quando inauguramos, participaram dos nossos projetos e que hoje já são adolescentes, adultos, e continuam vindo aqui”, comentou Simioni.





Ao longo de todo o ano de 2023, a Vila Cultural Triolé contará com uma programação especial para celebrar os 10 anos de sua inauguração. Em março, todos os finais de semana terão apresentações teatrais e de palhaçaria, que é o carro-chefe da vila. “Estão todos convidados para prestigiar nosso espetáculo deste final de semana, que é ‘O Zelador’, mas também todos os outros que iremos promover nos próximos meses. Teremos exposições e apresentações de diversos artistas, incluindo grupos residentes e convidados vindos de fora. Serão, sem dúvidas, momentos de pura alegria para toda a família”, finalizou.