71° Jogos Escolares do Paraná reúne 2 mil atletas em Cornélio Procópio

A Prefeitura de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) promove, na próxima quarta-feira (11), a abertura oficial da fase macrorregional do 71° Jogos Escolares do Paraná. O evento será no ginásio de esportes João Batista Paiva Gatti, o “Gattinho”, às 19h.





Participam da fase macrorregional os Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz. Ao todo, são 40 cidades, 1.982 atletas e dirigentes, 63 árbitros e 100 responsáveis pela comissão de organização estadual e municipal. De Cornélio Procópio, estão inscritos 286 atletas para participarem de todas as modalidades, além de 79 dirigentes.

A fase macrorregional dos jogos será organizada pelo Governo do Paraná, através da SEES (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte), Paraná Esporte, NREs (Núcleos Regionais de Educação) e ERSs (Escritórios Regionais do Esporte), em parceria com a Prefeitura de Cornélio Procópio.





A competição será do dia 12 à 15, em diversos quadras da cidade, como o Gattinho, o ginásio esporte Pedro Mariucci, a quadra e o campo da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), o 3° Colégio da Polícia Militar, a Escola Rui Barbosa e vários outros.

As modalidades inclusas são: atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, xadrez, atletismo paradesporto e futsal paradesporto.

A cerimônia contará ainda com apresentação de uma banda e cantor ao vivo durante a entrada e o juramento dos atletas. A tocha olímpica acenderá a pira, ato que marca o início oficial das competições.