'A gente veio para fazer história', diz Renato antes da semifinal contra o Chelsea

East Rutherford, USA - O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, disse nesta segunda-feira (7) que respeita a qualidade do Chelsea, adversário do Tricolor na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas ressaltou que o objetivo do time carioca é buscar o título nos Estados Unidos. "O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história", afirmou Renato em entrevista coletiva no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, palco do jogo decisivo de terça-feira.





"Desde o início eu falei: 'a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar no nosso trabalho'. Vamos sempre respeitar nossos adversários. São poderosos, financeiramente são bem melhores que a gente. Agora, o futebol é decidido dentro do campo", disse o treinador. Renato alertou sobre o poderio do Chelsea, comandado pelo italiano Enzo Maresca, que conta com jogadores "acima da média".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Também considerou que o vencedor será o time que aproveitar as poucas oportunidades de gol que vão acontecer na partida, um "jogo de xadrez" que será muito estratégico e disputado sob um "calor insuportável". "Todo o time deles é muito bom, mas eu destaco o ataque. Têm dois atacantes muito rápidos, de um para um, que eu gosto muito, pelos lados. Tem um meio que pensa muito o jogo", afirmou. "Mas a gente não veio aqui somente para participar. A gente veio para vencer. Então, deixando degrau a degrau, estamos em uma semifinal, onde muita gente não acreditava", acrescentou.





Embora tenha reconhecido o favoritismo dos ingleses, Renato prometeu que o Fluminense lutará muito e viverá o privilégio de disputar a Copa de Clubes. "Não sei quando que eu vou ter essa outra oportunidade. Então eu tenho que viver esse momento. O meu grupo tem que viver esse momento e a gente tem que continuar fazendo história", salientou.

Publicidade





Renato também destacou o alto nível e o papel de liderança do veterano Thiago Silva, de 40 anos. O experiente zagueiro vai se reencontrar com o Chelsea, clube que defendeu entre 2020 e 2024, antes de retornar ao Fluminense. "Ele procura conversar bastante com os companheiros, orientá-los dentro do campo, porque muitas vezes o treinador está longe, não consegue mandar essa orientação e ele faz o papel de treinador dentro do campo", explicou.





Por fim, Renato fez sua avaliação das equipes que disputam a outra semifinal, Real Madrid e Paris Saint-Germain, que vão se enfrentar na quarta-feira, também em East Rutherford. "Se esses quatro clubes chegaram, qualquer um pode ser campeão. Mas para você ser campeão, você tem que chegar numa final", concluiu.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também: