A perigo no Paranaense, LEC vira chave e foca na Copa do Brasil

Enquanto faz contas para decidir uma vaga às quartas de final do Campeonato Paranaense, o Londrina vira a chave e passa a se concentrar para a estreia na Copa do Brasil.





O Tubarão joga na Quarta-Feira de Cinzas (22) contra o Nova Mutum (MT), no interior do Mato Grosso. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou o jogo para o estádio Waldir Doilho Wons, em Nova Mutum, às 17 horas.

Menos por suas reais chances de chegar às fases finais da competição, a possibilidade de faturar uma boa premiação é o que mais move o Tubarão.







Por ser integrante do grupo II, que reúne os clubes da Série B, o LEC já recebeu R$ 1,250 milhão para jogar a primeira fase, que tem partida única. Em caso de classificação, vai embolsar mais R$ 1,4 milhão. Como é melhor ranqueado que o clube do Mato Grosso, o Tubarão terá a vantagem do empate para avançar.

Se chegar à segunda fase, o Londrina encara o vencedor de Nova Iguaçu (RJ) x Vitória (BA), que se enfrentam no Rio de Janeiro. Em uma eventual classificação, o Alviceleste também atuará como visitante na segunda fase.





Neste ano, a Copa do Brasil vai distribuir uma premiação recorde: o campeão irá faturar R$ 70 milhões, e o vice, R$ 30 milhões. Caso dispute a competição desde a primeira fase, o vencedor pode lucrar até R$ 91,8 milhões.







