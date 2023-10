ADR Ginástica Rítmica de Londrina conquista ouro e duas pratas no Campeonato Paranaense

As ginastas da equipe ADR Unopar Muffato participaram, entre os dias 13 e 15 de outubro, do Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica de Conjuntos. A delegação de Londrina, composta por 25 atletas mais a comissão técnica, foi ao pódio nas três categorias que disputou, conquistando ouro e duas medalhas de prata.





O Paranaense de Ginástica Rítmica de Conjuntos foi promovido pela Federação Paranaense de Ginástica, com organização do Instituto Theóphilo Petrycoski e apoio da Prefeitura de Pato Branco e Comitê Brasileiro de Clubes.

A equipe juvenil da ADR Unopar Muffato, composta pelas ginastas Nicole Galdino, Gabriela Santos, Giovana Parra, Luíza Ocampus, Maria Clara Semcovici e Yumi Moriyama, fechou o torneio com medalha de ouro, tendo alcançado o primeiro lugar da categoria.





As ginastas de Londrina também foram ao pódio nas categorias pré-infantil e infantil. Com atletas de 9 e 10 anos, a equipe pré-infantil formada por Sophie Ferracioli, Luíza Echs, Beatriz Treviso, Lívia Martinelli e Thalia Natalino obteve o segundo lugar do campeonato. A prata foi conquistada também pelas ginastas de 11 e 12 anos que competiram na categoria infantil: Tatiana Bertola, Maria Eduarda Brustolin, Luana Alves, Pietra Silva, Amabilly Silva e Isabella Batista.

Para a treinadora Débora Falda, responsável pelas equipes pré-infantil, juvenil e adulto da ADR Unopar/Muffato, o resultado do Paranaense de Ginástica Rítmica mantém a hegemonia da equipe nas competições de conjuntos. “Nossa equipe sempre tem um excelente desempenho no Campeonato Paranaense. Nossa equipe juvenil, por exemplo, venceu em todas as cinco edições que participou, desde quando eram da categoria pré-infantil”, apontou.





A competição também funcionou como treinamento para os próximos desafios das atletas, e que são consideradas as competições mais importantes do ano: o Campeonato Brasileiro, que será disputado de 22 a 26 de novembro em Curitiba, e o Sul-Americano, que será realizado de 27 de novembro a 3 de dezembro em Assunção (Paraguai). “No Brasileiro de Conjuntos participaremos em todas as categorias, e no Sul-Americano de Conjuntos com as equipes pré-infantil e juvenil”, acrescentou Falda.





No Paranaense de Conjuntos, a comissão técnica da equipe londrinense contou ainda com a treinadora Haniely Leão, a auxiliar técnica Thais Santos e a professora de ballet Thacyane Vargas.





A equipe ADR Unopar/Muffato tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo aos Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).