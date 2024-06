Sonnen provoca e cita Palmeiras e Corinthians em luta contra Anderson Silva

O norte-americano Chael Sonnen "abraçou" o Palmeiras e cutucou tanto o Corinthians quanto Anderson Silva para promover sua trilogia contra o brasileiro, agora no boxe.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Sonnen foi ao Allianz Parque e presenciou o Palmeiras vencer o Vasco na noite da última quinta-feira (13). Vestido de alviverde, ele assistiu ao jogo válido pelo Brasileirão em um dos camarotes do estádio.

Publicidade



O lutador fez uma comparação citando o Dérbi e destacando as diferenças de sua última visita ao Brasil, em 2012. Naquele ano, o Corinthians viria a se sagrar campeão da Libertadores e do mundo, enquanto o arquirrival foi rebaixado. Atualmente, o Palmeiras vem de temporadas vitoriosas; já o clube do Parque São Jorge enfrenta uma crise e não conquista um título desde 2019.



Ele "incorporou" o Palmeiras e disse que seu rival é o Corinthians dos dias atuais. Corintiano, Anderson Silva era patrocinado pelo clube do Parque São Jorge quando enfrentou Sonnen pela segunda vez. O brasileiro levou a melhor nos dois confrontos até então.

Publicidade



O norte-americano ainda revelou que recebeu uma dica de Abel Ferreira para a luta, que será disputada no sábado (15), no evento Spaten Fight Night. Segundo Sonnen, o treinador português reforçou o mantra e disse para ele manter "a cabeça fria e o coração quente" dentro do ringue.



"Na ultima vez em que estive aqui foi em 2012 e eu lembro que Corinthians estava no topo, eles estavam melhores que o Palmeiras, mas quanta diferença uma década fez... O Palmeiras agora passou e o Corinthians está em baixa. Se formos falar em metáfora, no mundo do entretenimento parece que eu seria o Palmeiras, que agora está acima de Anderson, que seria o Corinthians", disse Sonnen.



"É só um palpite, vamos o que acontece. Mas é como o professor Ferreira me disse antes de a bola rolar. Ele falou: 'Na luta de sábado, mantenha sua cabeça fria, e o coração quente. Sonnen, em vídeo gravado ao Desimpedidos."