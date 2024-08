Agência Mundial de Antidoping expõe esquema de fraude de atletas dos EUA

Universidades estaduais do Paraná ofertam 5,6 mil vagas para 228 cursos de graduação

As universidades estaduais de Londrina (UEL), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) estão com inscrições abertas até outubro para os próximos vestibulares, com um total de 5.650 vagas e, diferentes áreas.