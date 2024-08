Universidades estaduais do Paraná ofertam 5,6 mil vagas para 228 cursos de graduação

As universidades estaduais de Londrina (UEL), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) estão com inscrições abertas até outubro para os próximos vestibulares, com um total de 5.650 vagas nas diferentes áreas do conhecimento.





As provas dos processos seletivos serão aplicadas em Curitiba e em 17 cidades do interior paranaense, nos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme o cronograma de cada instituição de ensino superior.







Nas quatro universidades, as vagas são ofertadas para 228 cursos de graduação em nível de bacharelado e licenciatura e cursos com duração mais curta para a formação de profissionais tecnólogos, modalidade que atende demandas específicas do mercado de trabalho.

As possibilidades de atuação para os tecnólogos depois de formados abrangem áreas como tecnologia e segurança da informação, radiologia, gestão hospitalar, gestão ambiental, educação, entre outras.





As vagas estão distribuídas em câmpus localizados em Curitiba e em mais 15 cidades: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Londrina, no Norte do Estado; Guarapuava, Irati e Prudentópolis, no Centro-Sul; Chopinzinho e Coronel Vivida, no Sudoeste; Paranavaí e Loanda, na região Noroeste; Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste; Jacarezinho, no Norte Pioneiro; Paranaguá, no Litoral; Pitanga, na região Central; e União da Vitória, no Sul do Paraná.

O diretor de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Osmar de Souza, destaca a importância da educação e a qualidade do ensino na rede estadual de universidades, descrevendo como é um pilar essencial para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento econômico da região.





Em setembro, serão abertas as inscrições para os vestibulares das universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste). Juntas, as sete instituições de ensino superior, ligadas ao Governo do Paraná somam, atualmente, 69.290 estudantes matriculados em cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e de tecnologia.

