Ainda sem estrutura própria, base do Londrina EC sofre nas competições

As categorias de base do Londrina estão em plena atividade na disputa do Campeonato Paranaense das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Ainda sem estrutura física, já que o novo centro de treinamentos do clube, que será na Estrada da Cegonha (zona sul), está longe de ficar pronto, o time alviceleste tem visto os resultados escaparem nos jogos e a campanha ruim ficar marcada no sub-15 e no sub-20.





Na categoria mais jovem, o Londrina sequer venceu até agora após sete jogos de Campeonato Paranaense. No grupo B, ao lado de Hope, Foz do Iguaçu, Verê, Operário e Campo Mourão, o Tubarãozinho é o lanterna da chave com dois pontos. No sábado (17), a derrota foi para o Verê, no estádio Vila do Mar, em Verê, por 2 a 1, de virada.

A situação fica ainda pior para o LEC na categoria se a comparação for feita com os outros times da cidade que estão na disputa. Equipes com expectativa menor, como Portuguesa Londrinense e City London, também são lanternas de seus grupos, A e C, respectivamente, mas ao menos venceram uma partida na competição. Outra equipe da cidade, o PSTC, é líder do grupo A com 21 pontos e 100% de aproveitamento: sete jogos e sete vitórias.





No sub-20, a campanha do LEC também é ruim. No último sábado, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Azuriz, no estádio do Café, e está agora na 10º colocação na tabela geral. O time alviceleste tem quatro pontos, saiu do G8 com o revés, e está a apenas um ponto dos dois lanternas da competição, que são City London e Rio Branco. Para evitar o rebaixamento, já que o sub-20 agora conta com a segunda divisão, o LEC precisa somar pontos nos últimos quatro jogos.

Atualmente, o sub-20 sequer tem treinador após a demissão de Arthur Viegas. Rodrigo Cabral, técnico do sub-17, comandou interinamente os treinos do time durante a semana.





Sub-17 é exceção

A campanha do time sub-17 do Londrina é completamente diferente do que tem sido feito nas outras duas categorias. No último sábado, jogando fora de casa, o time venceu o Verê por 1 a 0 com gol de Yago Marcelo. O resultado consolidou o Tubarãozinho como líder do grupo B, com 16 pontos ganhos, três à frente do vice-líder Operário.





As divisões de base do LEC têm treinado e jogado no estádio do Café.



