Ainda sem reforços, Londrina EC estreia na Supercopa Paraná

O Londrina faz a sua primeira aparição de olho em 2025 na noite desta sexta-feira (13) na largada da Supercopa Paraná de Verão.





O torneio amistoso serve de preparação para o Campeonato Paranaense e também para o técnico Claudinei Oliveira observar alguns jovens jogadores. O Tubarão enfrenta o Maringá, às 19h30, no estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul.

Com pouco mais de duas semanas de preparação, o LEC mandará a campo um time com seis remanescentes da última Série C e muitos atletas novos, oriundos do time sub-20. O clube anunciou até aqui apenas dois reforços - o zagueiro Wallace e o volante Marcelo Paredes - , mas que ainda não começaram a treinar.





Claudinei Oliveira mostrou uma certa preocupação com a demora na montagem do elenco, mas ressaltou que esta dificuldade inicial já era esperada.





"Claro que eu gostaria que já tivéssemos um grupo mais pronto, mas a realidade muitas vezes se impõe às nossas expectativas. Esta dificuldade em trazer jogadores agora não é surpresa, porque sabemos da concorrência de outros estaduais, o jogador fica esperando um proposta de time da Série B primeiro. Mas tudo isso nós já sabíamos", apontou.

Enquanto não pode contar com reforços, o treinador tem proporcionado chances aos garotos da base e cinco vão começar como titular no amistoso desta sexta: o lateral Daniel Bolt, os zagueiros Cadu e Caio, o volante Carlão e o meia Wellington.





"Vejo esta dificuldade como oportunidade para estes garotos até porque sempre me perguntavam sobre a base do Londrina. Estou feliz por eles estarem jogando e tomara que eles aproveitem a oportunidade", frisou Oliveira. "A conversa é para que eles joguem sem responsabilidade e podermos tirar deste grupo dois, três, quatro jogadores para nos ajudarem na temporada e serem ativos do clube."





